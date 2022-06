El primer encuentro del programa “La voz de lxs pibxs” convocó a 600 niños y adolescentes de Escobar

Durante 3 días, Expo Escobar no.

Así, en los 6 polideportivos municipales del partido de Escobar, se llevó adelante el primer encuentro del que participaron 600 niños, niñas y adolescentes de todo el distrito. Se realizaron distintas actividades deportivas y lúdicas como también talleres de prevención y promoción de derechos. A su vez, en este proceso de construcción colectiva, se trabaja no solo para que niños, niñas y adolescentes puedan sentirse parte activa en la toma de decisiones sobre diversas iniciativas en sus lugares de pertenencia, sino para asistir situaciones particulares de vulneración de derechos.