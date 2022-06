Lanzamiento de los Juegos Bonaerenses 2022 en Malvinas Argentinas

Por su parte, el subsecretario de Deporte del distrito, Juan Pablo Matas, comentó: “Estamos muy contentos porque después de los Juegos no presenciales que hubo el año pasado y el anterior había una necesidad muy grande de participar en este tipo de competencias nuevamente”.

“Son ejemplo para muchas personas que creen que no pueden o que cuesta. Cada vez somos más los que nos contagiamos a la hora de hacer actividades, por eso no son casualidad los polideportivos que construimos y los centros culturales que tenemos en nuestro municipio”, agregó la jefa comunal.

Noe Correa dijo al respecto: “Después de tanto tiempo de entrenamiento y preparación ha llegado el gran día. Los veo muy motivados y con muchas ganas. Me siento muy orgullosa porque en Malvinas Argentinas el deporte es una prioridad y por eso vamos a continuar trabajando profundamente”.