El presidente Alberto Fernández analizó junto al gabinete el incremento en el trabajo registrado

Precisó que “en el caso particular de la construcción lleva 20 meses de crecimiento ininterrumpido, y se encuentra en el mayor nivel histórico”, que “la industria también viene creciendo hace 13 meses” y agregó que “el empleo global asalariado privado lleva 15 meses de crecimiento, algo que no se constataba desde 2012”.

Aclaró que “la situación es crítica a nivel global y la Argentina no es ajena, pero se hará todo lo necesario para aumentar los volúmenes de aprovisionamiento”.