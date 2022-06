En el aniversario del Día de la Máxima Resistencia, Zamora inauguró un paseo conmemorativo a la vera del río

“Hoy tuvimos un día soñado por este acto en el que nuestro lema es mantener viva la llama de Malvinas por aquellos que dieron la vida por la patria, y con el apoyo de nuestro querido amigo, el intendente de Tigre Julio Zamora, hemos logrado esto. No solo tenemos ahora los actos del Día de la Máxima Resistencia cada 14 de junio, sino también un monumento a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de seguridad, a los civiles y a los veteranos de Tigre. Para nosotros es haber llegado a lo máximo y le agradecemos mucho al intendente por el apoyo que hemos recibido siempre”, dijo el comisario retirado de la Policía Federal, presidente de la Asociación Escuadrón Fénix, y veterano de guerra de Malvinas, Ignacio Arcidiacono.

En el acto, se entonaron las estrofas del himno nacional argentino y la exclamación en voz alta de “viva la patria” por parte de todos los presentes. El jefe comunal entregó presentes a las autoridades de las fuerzas, como así también una placa especial en memoria del vecino, ex combatiente y héroe de Malvinas, fallecido recientemente, Alejandro Vasco.