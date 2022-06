Ghi y Nardini recorrieron obras de repavimentación en Morón Sur

Tras finalizar la recorrida el jefe comunal expresó que “junto a la Provincia y el ministerio a cargo de Leo Nardini venimos haciendo transformaciones como estas en toda la infraestructura vial de nuestro distrito”, y agregó que “las obras no solo impactan en el entorno urbano sino que a su vez generan trabajo, son más familias que encuentran sustento, el mercado interno se recompone, ese es el círculo virtuoso que perseguimos”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com