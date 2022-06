Varios rubros comerciales incrementaron sus ventas en el casco céntrico gracias a Expo Escobar

En tanto, el presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable e intendente de Escobar en uso de licencia, Ariel Sujarchuk, también remarca el fenómeno generado por este gran evento. “Expo Escobar no solo convoca a miles de personas para pasarla bien y generar nuevos lazos y estrategias de negocio, sino que además potencia el consumo y es una gran oportunidad de ventas para los comerciantes locales. La sinergia que genera con el consumo y la actividad económica provoca un círculo virtuoso del que todos salimos beneficiados y nos motiva a seguir adelante con más eventos de este tipo”, sostuvo.

Durante 3 días, Expo Escobar no sólo convocó en el Predio Floral a más de 90 mil visitantes que disfrutaron de todas las propuestas del multieventos de negocios más grande de la Argentina, sino que la presencia de este enorme flujo de personas generó un aumento de la actividad comercial, fundamentalmente en el caso céntrico de Belén de Escobar.