La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desmanteló una banda delictiva que operaba en Provincia

De acuerdo a la información obtenida, la banda robaba autos a mano armada y los “acondicionaba” para luego venderlos en el interior del país. Les creaban nueva documentación falsa, les alteraban los números del chasis y la carrocería. También, les colocaban una nueva patente que no tuviera pedido de captura con el fin de que no fuera detectada por el Anillo Digital.

El ministro Macri señaló que el operativo que permitió desmantelar a la banda “Los Lindos” demuestra que “es imprescindible que trabajemos con cada gobierno, tanto provincial como nacional, en coordinación, porque el delito no tiene frontera”.

“Aunque nos pongan palos en las ruedas, nos traben el ingreso de las Taser, dificulten la detención de aquellos que tienen que estar en la cárcel, no vamos a aflojar, porque la seguridad para nosotros es una prioridad y representa la libertad de todos los ciudadanos”, explicó el funcionario.

Por su parte, Felipe Miguel aseguró que el operativo puso fin a “una banda que le arruinaba la vida a mucha gente”. Además, el jefe de Gabinete de Rodríguez Larreta destacó que su gobierno detuvo a 1695 prófugos de la Justicia con el sistema de reconocimiento facial. Y agregó: “Eso lo logramos porque actuamos, con la decisión política, porque tenemos policías en la calle, porque tenemos un sistema de videovigilancia robusto, porque investigamos a fondo a cada una de estas bandas criminales. No dejamos librados al azar las investigaciones y los detalles”.

Al repasar los detalles del operativo, Rodríguez Larreta resaltó la cooperación de la Justicia en la provincia de Buenos Aires y en las distintas jurisdicciones donde operaba la organización criminal. “Es realmente un muy buen ejemplo del trabajo en equipo. Cuando se pone en juego la seguridad de la gente no puede haber diferencias políticas. Tenemos que trabajar todos juntos. Es la única manera de que los delincuentes estén donde tienen que estar, presos. Es la única manera de hacerlos retroceder”, aseguró.

Y agregó: “Un robo no es solo material, no es perder el auto. Es un ataque al esfuerzo, al trabajo de todos los argentinos. Siempre que te roban es desolador, uno siente que se violenta su libertad. Además el auto es el resultado del esfuerzo, del ahorro de muchos años, incluso para muchos es un elemento de trabajo, para llevar a los chicos al colegio o para trasladar a un familiar con dificultades. Al robarte el auto es como que desaparece todo ese esfuerzo en un segundo. Hoy, con esta banda desmantelada, estamos un poco más tranquilos”.

Rodríguez Larreta remarcó que se trató de un “nuevo golpe al crimen organizado, un golpe a los que violan la ley y amenazan la seguridad de los millones de argentinos que viven, nos visitan, pasean o trabajan en la Ciudad”.El jefe de Gobierno destacó el trabajo de los investigadores y advirtió sobre la peligrosidad de la banda desmantelada. “Se detuvieron 16 delincuentes que ya no van a estar más en la calle, robando, arrebatando la vida o los bienes de los que se esfuerzan todos los días para vivir mejor”, señaló.