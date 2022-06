El Municipio desplegó un nuevo operativo del programa “Tigre con vos” en el Boulevard Dardo Rocha

Por su parte, Julio, vecino de Troncos del Talar, dijo: “El operativo es una maravilla, los que trabajamos de lunes a viernes no nos podemos acercar en la semana y esto es fantástico. Es un Municipio que está presente y estoy muy contento de vivir en Tigre. Hoy nos venimos a dar la tercera dosis de la vacuna con mi hijo y también a hacernos el test de HIV y Sífilis para sacarnos la duda. Es un test que por fuera es muy costoso, y que el Municipio lo ofrezca de manera gratuita es una maravilla”.

Pablo, vecino del barrio, en la posta de Tigre Recicla, comentó: “La verdad que me enteré del operativo en la semana y está buenísimo. Teníamos muchas cosas electrónicas para reciclar que no sabíamos dónde llevarlas, y tenerlo cerca de casa está muy bueno. Ahora voy a seguir recorriendo para ver qué otros servicios hay”.