Clubes de Tres de Febrero denuncian uso político por parte del Frente de Todos

Por otra parte, Nelly Otero, presidenta del Club Leones de Caseros, fue certera sobre el uso de la imagen de la institución por parte de Menéndez. “Les quiero comentar que está apareciendo en la vía pública y en las redes sociales unos afiches de “Todos”, donde el Club Leones de Caseros aparece como que ha recibido ayuda de ese partido. Es una mentira total y absoluta”. Y aseveró: “No aceptamos planes, no aceptamos dádivas, que en definitiva, la estamos pagando con nuestros impuestos”.

A su vez, en sus redes sociales, el mandatario fue certero con este tipo de acciones llevadas por dirigentes del gobierno. “Voy a seguir insistiendo en que no se pueden usar los recursos públicos para hacer campaña partidaria”, lanzó, y agregó: “Esto sigue ocurriendo en Tres de Febrero con funcionarios nacionales del Frente de Todos. Para colmo, estos clubes rechazan la publicación por falaz”.

En una entrevista televisiva, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, rechazó la maniobra con la que la oposición municipal quiso beneficiarse sin tomar en cuenta la voz y decisión de los establecimientos. “Hemos vivido y sufrido actitudes nefastas de dirigentes del Frente de Todos”, dijo, y detalló: “Prometió pinturas, arreglos y los clubes lo desmienten porque la ayuda no les llega”.