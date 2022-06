El presidente anunció una nueva jerarquización salarial del 10 por ciento para investigadores e investigadoras del Conicet

La presidenta del Conicet, Ana María Franchi, explicó que “para nosotros el Conicet es muy importante porque financia las carreras y las becas, y ese es su mayor valor”, al tiempo que añadió: “La pérdida salarial tan importante” que se dio en el organismo “durante el gobierno anterior hizo que muchos no continuaran o decidieran no empezar una carrera científica”.

El titular de la cartera científica aseguró que por eso es necesario “tener una ciencia y una tecnología para avanzar en la transformación del proceso productivo, no solo para el mercado interno sino para aumentar las exportaciones en el ámbito de la economía del conocimiento, y afianzar el papel de la ciencia en la defensa de una Argentina soberana que pueda tomar sus propias decisiones”.