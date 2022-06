Ley de Alquileres: Consejos y ventajas para los inquilinos

Si se rescinde durante el primer año de contrato, se debe abonar un mes y medio de alquiler en concepto de indemnización y, después del año, solo un mes. Si notificamos la rescisión con 3 meses de anticipación no abonamos indemnización alguna.

Puede realizarla solo el inquilino, con o sin causa. En el primer caso, no corresponde el pago de una indemnización. En el segundo caso, se debe notificar con un mes de anticipación.

La Ley de Alquileres establece que el inquilino no tiene a su cargo el pago de obligaciones que graven el inmueble. Por eso, es importante recordarlo para que no sea incluido tampoco en el precio del alquiler.

En cuanto al precio inicial, no existe ninguna regulación en la ley que determine el precio inicial que debe establecerse por un inmueble. En él acuerdan ambas partes y queda estipulado en el contrato por los primeros 12 meses.

El plazo mínimo que establece la ley para un contrato de alquiler de vivienda es de tres años, a diferencia de la anterior reglamentación que disponía un plazo de dos años. No se pueden realizar contratos por un plazo menor, pero sí mayor.