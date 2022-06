Expo Escobar consolidó al distrito como epicentro de la promoción de negocios, la producción y el empleo en la Provincia

“Cuando organizamos la primera Expo Escobar nos preguntaban si crear algo así era posible. Ya conocemos la respuesta. Y como no hay dos sin tres, ya comenzamos a planear Expo Escobar 2023. No vamos a parar. Cada proyecto que empezamos, lo encaramos como un nuevo sueño colectivo en el que todos y todas somos protagonistas”, concluyó Sujarchuk.

Durante Expo Escobar se llevó adelante una “Ronda de negocios” con empresarios, desarrolladores y emprendedores de distintos rubros, una reunión de intendentes del consorcio Región Norte 2 en el que se debatieron acciones y políticas para delinear el desarrollo estratégico de los municipios y el espacio “Argentina dialoga”, donde se dictaron charlas y talleres. El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado; la ex capitana de “las Leonas”, Magui Aicega; el inventor Gino Tubaro, el conductor Julián Weich; y los periodistas Romina Manguel y Jairo Straccia, entre otros, participaron de este ciclo.

“Este logro se alcanza con el trabajo diario de un Estado promotor que articula acciones y políticas junto a los empresarios, emprendedores y desarrolladores. Durante estas tres jornadas, estos sectores tuvieron la oportunidad de mostrarse y ampliar sus horizontes. No por casualidad, el ministro Augusto Costa calificó al partido de Escobar como capital productiva de la provincia”, resaltó Ariel Sujarchuk, impulsor de esta iniciativa que reunió a más de 450 expositores y que en esta oportunidad fue visitada por el gobernador Axel Kicillof y los ministros Wado de Pedro y Juan Cabandié.