El Municipio de Tigre continúa con el plan de veredas vecinales en General Pacheco

Y agregó: “Lo hacemos en este caso con cooperativas que nos permiten una sinergia importante, porque significa la generación de empleo, la posibilidad de que muchos vecinos que no tienen trabajo, a través de esta actividad, puedan devolverle algo a la comunidad. Creo que ese trabajo conjunto nos permite seguir creciendo, con estas cuestiones que parecen mínimas, pero que al vecino en el barrio lo ayuda mucho”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com