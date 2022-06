Julio Zamora inauguró la senda aeróbica y familiar “El Castillo”, en Ricardo Rojas

Por su parte Diego, también vecino del barrio, dijo: “Amamos vivir acá, es un lugar que no cambiaría por nada. Como profe de gimnasia es algo muy bueno lo que hace el Municipio con la colocación de estos aparatos deportivos, lo aprovechamos mucho para la actividad física”.

Alexis, vecino de Ricardo Rojas, contento con la inauguración, comentó: “Vivo en este lugar desde que nací y siempre fue un terreno baldío. Ver cómo ha quedado ahora es algo maravilloso, me encanta. Vamos a venir a disfrutar seguramente con amigos”.