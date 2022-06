Malena Galmarini impulsa un programa de investigación junto a universidades prestigiosas del mundo

Finalmente, la presidenta de AySA destacó la importancia de trabajar no sólo con universidades internacionales, sino también con las nacionales: “Poder trasladar aquello en lo que AySA ya tiene el expertise no solamente a las universidades internacionales, sino sobre todo a las del interior de Argentina, a las comunidades científicas, comunidades académicas y con ello a las empresas operadoras del país. Trabajar también con aquellas entidades académicas que están en proceso de creación, como la Universidad del Delta, para que tengan como eje la investigación en temas de ambiente, en el agua potable, sabiendo en la historia de la humanidad hubo dos razones fundamentales que generaron una mayor expectativa de vida como fueron las vacunas y el agua potable”.

En este contexto, Malena Galmarini remarcó: “Estos países tienen experiencia en la gobernanza y la eficiencia de la gestión del agua. Entendemos que desde AySA, como segunda empresa en importancia en América Latina y quinta en el mundo, tenemos que trabajar no solamente para las y los argentinos sino para todos aquellos países y comunidades que todavía tienen dificultades. Así que hay que hacer sinergia, y buscar mejores resultados a través de la innovación, la tecnología y el desarrollo del servicio público pero también mirando cuál es el impacto real de éstas políticas”.

La viceagregada comercial de la embajada del Reino Unido, Sonia Aponte Tinao, comentó: “Estamos encantados de poder ver los resultados de este proyecto que empezó con la London School of Economics. Pensamos que es un primer punto de colaboración pero que hay muchísimo potencial para seguir trabajando no solamente en lo académico, sino también científico. Es muchísimo lo que se puede hacer en términos de innovación y estamos trabajando para colaborar con AySA y con Argentina en lo que haga falta”.

En representación de la embajada de Dinamarca, el consejero Mikkel Hall manifestó: “Estoy muy involucrado con los asuntos hídricos y esta iniciativa de invitar estudiantes a hacer su tesis me parece una muy buena oportunidad de acercar al mundo académico en la colaboración que ya tenemos con la empresa”.