Morón implementará el alcohol cero al volante

En este sentido, el jefe comunal remarcó: “Argentina lidera tristemente el ranking de muertes por accidentes de tránsito, y la mayoría de ellos son jóvenes, en un segmento de 18 a 30 años. Eso nos tiene que llamar a la reflexión, y además, debemos tomar medidas concretas”. “Intentaremos hacerlo no solo desde la faz meramente sancionatoria, que obviamente es una herramienta más, sino desde un profundo cambio cultural de concientización”, agregó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com