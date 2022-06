Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli recorrieron el partido de Quilmes

En declaraciones, el diputado nacional Diego Santilli hizo referencia también a la inseguridad. “No se puede vivir así”, dijo, y además agregó: “La otra prioridad es la educación, que las escuelas estén abiertas. Tenemos un grave problema en la provincia, hay entre 50 y 60 escuelas que no están funcionando con la calefacción. Y también es prioridad el empleo, en especial entre los más jóvenes. Estamos empujando para que las pymes que toman a chicos entre 18 y 35 años a laburar no paguen impuestos por 5 años”.

