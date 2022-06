Karina Menéndez recibió al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense en Merlo

Finalmente, Guillermo Busto profundizó acerca de su intervención en las obras: “Meses atrás, la intendenta me encargó que pusiéramos en marcha un plan de recuperación y construcción de pavimento. Hoy nos encontramos en plena etapa trabajo con el que mejoraremos el tránsito de las calles”.

“Estas son obras que venimos haciendo en conjunto con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia”, expresó Karina Menéndez, quien remarcó: “Es un cambio inmenso para el barrio y los vecinos están muy felices”. La jefa comunal agradeció al gobernador Axel Kicillof, al ministro Leo Nardini y al ex intendente Gustavo Menéndez por “ver los sueños que parecían imposibles hechos realidad”.