Fernando Moreira y Axel Kicillof compartieron una jornada de actividades por los derechos de las infancias en Carcova

Y subrayó: “El Estado tiene que estar allí donde hay necesidades para perseguir la justicia social. Tenemos que trabajar para distribuir, incluir y brindar igualdad de oportunidades: nadie puede estar condenado por el lugar donde nació a no tener trabajo”.

Por su parte, el gobernador sostuvo: “El trabajo infantil es un síntoma de situaciones muy injustas: impedirlo es una obligación del Estado y, para eso, lo más importante es atacar los problemas estructurales que los generan. No lo vamos a solucionar solo fiscalizando y multando, sino erradicando la pobreza, la falta de inclusión social y los problemas de distribución del ingreso”.

Y agregó: “Venimos articulando junto a la Provincia, la Nación y las organizaciones sociales para tener más infraestructura de cuidado, más escuelas, más espacios deportivos y culturales en cada uno de los barrios, que son los lugares donde queremos que estén los pibes, no en la calle o trabajando”.