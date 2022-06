A 10 meses de asumir, Selci anunció la construcción de un nuevo Hospital junto a Máximo Kirchner y Martín Rodríguez

El nuevo hospital estará ubicado en O’Brien y Guardia Vieja y contará con un equipo de profesionales especializados y consultorios médicos de calidad. Además, la obra significa un enorme paso adelante para el sistema de salud del distrito. Por otra parte, tendrá una ubicación estratégica y de fácil acceso, no sólo para los vecinos del municipio sino también para los de 3 de Febrero y San Miguel.

Al respecto, Kirchner añadió “quisiera saber cuántos medios están pasando esto. La gran noticia de hoy era un señor que nos decía que no se podía usar la letra e. La gran noticia en los medios debería ser que se va a construir un hospital de 2300 metros cuadrados, esto si le cambia la vida a la gente”.