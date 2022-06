Cruzó el Metrobus y murió atropellada por un colectivo

Ocurrió esta tarde en la intersección de Ruta 8 y La Crujía, en San Martín. Según testimonios, el chofer no habría visto a la persona encandilado por el sol de frente. De todas formas se intentan determinaron los pormenores del hecho a través de cámaras de seguridad privadas.

This site is protected by wp-copyrightpro.com