Expo Escobar 2022: Wado de Pedro, Ariel Sujarchuk y Beto Ramil junto a empresarios para el desarrollo productivo distrital y regional

“Hoy me encontré con una gestión pujante, planificadora, un sector industrial con una capacidad instalada. Cada proyecto que recorrimos significa trabajo en un municipio que también tiene su plan estratégico territorial, y que articula con más de 1860 empresas y más de 27 mil trabajadores registrados en el sector industrial. Estamos muy orgullosos de que Escobar sea una de las ciudades más productivas de la Provincia”, expresó Wado de Pedro.

