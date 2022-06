Alberto Descalzo participó de la entrega de certificados del programa Trabajo + Tecnología en la Universidad de Hurlingham

Trabajo + Tecnología tuvo por objetivo visibilizar la fuerte capacidad local entre actores para generar y cubrir la demanda laboral vinculada a la expansión de estos sectores estratégicos en la economía nacional. La futura oportunidad laboral se construyó junto a las empresas del sector IT, universidades y Agencias Territoriales, diseñando perfiles ocupacionales y potenciando la necesaria articulación entre sector privado y público local. El aporte central fue implementar formación intensiva a través del modelo boot camps.

Durante la capacitación, jóvenes de entre 18 a 35 años recibieron formación en programación Full Stack, buscando capacitarlos/as en habilidades blandas y competencias digitales on line, acercándoles además la posibilidad de obtener ofertas laborales en el mercado IT.