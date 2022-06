Bitz: “San Martín sigue garantizando derechos, y esta rendición de cuentas es una muestra de ello”

Días atrás, en una sesión especial del Concejo Deliberante de San Martín, se trató la rendición de cuentas del ejercicio 2021. Fue aprobada con los 14 votos del oficialismo. Asimismo, hubo 8 rechazos y 2 abstenciones, del bloque possista Espacio Abierto. LA defensa del expediente por parte del Frente de Todos estuvo a cargo de la concejal Georgina Bitz.

El debate lo abrió el representante de una de las bancadas de Juntos, Andrés Petrillo, quien señaló que “el verdadero proyecto político de un gobernante se ve en el presupuesto y la ejecución, que muestra la efectividad de las políticas públicas que se llevaron adelante”. En esa línea, aseguró que “casi el 30 por ciento del presupuesto municipal no fue ejecutado”, y que “más de 7800 millones de pesos que no se usaron”. “A este gobierno no le interesa la educación, las obras públicas ni la seguridad, y eso se demuestra en la subejecución presupuestaria”, sentenció.

Asimismo, apuntó contra el gobierno comunal por “no informar correctamente sus gastos”. Y remarcó que de los fondos nacionales que recibe San Martín “solamente se ejecutaron el 50 por ciento”. También, en su extensa exposición, hizo un desglose de la ejecución presupuestaria área por área. “Es inmoral no haber usado el 75 por ciento del Fondo Educativo de Emergencia que se recibió por la pandemia”, dijo. Y afirmó también que “un mísero 2,5 por ciento del presupuesto ejecutado fue destinado al área Seguridad, que es la principal preocupación de los vecinos”.

Luego, el possista Ricardo Magnano justificó la abstención de su bloque haciendo alusión a la dificultad que se presenta en los municipios en general para auditar cuentas y gastos. “Este sistema de control es evidente que no funciona y no sirve”, sentenció. Para él, “el intendente y sus funcionarios tendrían que estar aquí sentados para explicarnos que hicieron con los recursos que aprobó este Concejo Deliberante”.

“Nos vamos a abstener por razones netamente políticas”, mencionó, y dejó entrever que la postura es no obstaculizar la gestión”. Sin embargo, lanzó algunas críticas, siendo la más destacada el cuestionamiento a las transferencias de partidas a discreción por parte del Ejecutivo, algo que para él “se potenció en el marco de la necesidad del gobierno municipal de revertir la derrota electoral sufrida en las PASO del año pasado”. “En San Martín, el ‘plan Platita’ dio resultado”, ironizó.

Desde la bancada de Juntos por el Cambio, Ramiro Alonso López lamentó la dificultad para acceder a la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas, y luego subrayó algunos gastos que realizó el gobierno local. “La Secretaria de Producción y Desarrollo Económico gastó de más (…), pero llamativamente subjecutó todos los programas que benefician a comercios y pymes. Gastó 29 millones de pesos de más solo en contratar personal”, expuso.

“Para saneamiento hídrico, en 2021 solamente se gastaron 600 mil pesos, y eso genera consecuencias, como por ejemplo que el distrito se inunde apenas caen dos gotas de agua”, agregó. “Creo que la plata de los vecinos no puede ser destinada a la timba financiera. Tampoco puede ir destinada a la contratación de ñoquis que tienen todos los funcionarios”, resumió.

Finalmente, la defensa por parte del oficialismo estuvo a cargo de Georgina Bitz. “Nuestro bloque va a votar por la positiva, y lo hacemos con mucho orgullo, porque esta rendición de cuentas muestra el camino de nuestro proyecto político”, afirmó. Informó luego que la ejecución presupuestaria fue de más del 90 por ciento, “algo que viene pasando desde el año 2011, cuando Gabriel Katopodis asumió la intendencia”. “Somos una gestión que mira todas las áreas de San Martín”, declaró.

A su vez, repasó programas municipales de ayuda al vecino durante la pandemia. “Miles de vecinos que fueron eximidos del pago de tasas, ya que fueron afectados en el desarrollo de su actividad por la pandemia”, contó, y añadió: “Con el reparto de bolsones alimentarios, pudimos llegar a más de 30 mil familias y lograr que no les falte un plato de comida”. También repasó los diferentes programas que lleva adelante la Secretaría de Integración Cultural, Educativa y Deportiva, y ponderó lo realizado por el área de Género municipal.

La edil, en lo que refiere a la lucha contra la inseguridad, señaló que en 2011 había 144 cámaras de videovigilancia, y hoy hay 1200. “En la Secretaría de Seguridad el nivel de ejecución fue muy alto, pero sabemos que eso no alcanza”, reconoció. También hizo hincapié en las obras publicas, “que transforman el espacio cotidiano de los vecinos, y son trabajos que vemos todos los días los que caminamos San Martín”. “Fueron 510 calles de tierra asfaltadas (…), y solo queda un 5 por ciento de calles sin asfaltar en San Martín”, reveló, y hablo también de un 50 por ciento de cobertura de cloacas, y 90 por ciento de cobertura de red de agua potable.

“Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de San Martín. Sabemos que falta, pero nuestro objetivo es seguir creciendo y construir una mejor ciudad”, indicó. Después de la doble pandemia, la del macrismo y la del coronavirus, San Martín sigue garantizando derechos, y esta rendición de cuentas es una muestra de ello, por eso la defendemos”, finalizó.

Luego de esto, el debate viró hacia cuestiones más vinculadas a la coyuntura nacional y a la disputa política entre el Frente de Todos y Juntos, tras lo cual se pasó a votar el expediente de la rendición de cuentas, que fue aprobada con los 14 votos positivos del oficialismo. Los 8 concejales de las dos bancadas de Juntos votaron por la negativa; y el possismo -2 legisladores-optó por la abstención.