El periodista instó a “debatir sobre los valores de la masculinidad en el futbol, ese discurso que dice que hay que aguantársela, ir al frente, poner huevos y no ser maricón; y también el tema de los cuerpos que promueven dentro de las instituciones deportivas, cuerpos esbeltos y veloces y con técnica”. “Es una realidad que yo viví, y la idea es aportar para construir un mejor deporte, más inclusivo y equitativo”, dijo.

“El libro habla sobre los valores del mundo fútbol y tiene que ver con esa realidad que me tocó vivir, y que viven muchos chicos en la Argentina, que es la de llegar a determinadas instancias sin una formación integral y sin acompañamiento de los clubes”, sostuvo Rafael Crocinelli. “Muchas veces el futbolista es un sujeto despolitizado, y lo vemos hoy con el caso de Sebastián Villa, donde la dirigencia de Boca dijo que importa lo que haga dentro de la cancha y no afuera”, remarcó.

Rafael Crocinelli, periodista y ex futbolista profesional, es el autor del libro “Cuerpos que (no) importan”, obra que aborda la construcción de la masculinidad hegemónica en el futbol, y también la conformación del “biotipo”, un modelo -social y político- de cuerpo que impera en el fútbol profesional contemporáneo.

Rafael Crocinelli presentó su libro “Cuerpos que (no) importan” en Vicente López