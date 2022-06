Julio Zamora: “Los vecinos me votaron para que me dedique a gobernar Tigre”

Las cámaras de comercio argentino-británica, argentino-canadiense y de Estados Unidos en la Argentina organizaron el ciclo “Los intendentes del Siglo XXI” a través de un encuentro virtual que tuvo la participación del jefe comunal Julio Zamora. Durante su exposición, destacó: “Los vecinos me votaron para que me dedique a gobernar Tigre”. Además, entrevistado por el periodista y moderador de la transmisión, Ricardo Bindi, Zamora abordó el desarrollo del distrito en los ejes político, social y económico.

