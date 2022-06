El gobernador Kicillof se reunió con la intendenta de Moreno

Luego de haber invertido 379 millones de pesos en tareas de pavimentación en distintas localidades del municipio, la Provincia continúa con la ampliación de la Ruta Provincial 24. Se trata de una obra que conecta al distrito con San Miguel y José C. Paz, al tiempo que facilita los accesos de barrios vulnerables a una zona estratégica en la que se está construyendo un corredor industrial.

This site is protected by wp-copyrightpro.com