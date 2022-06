San Fernando brindó nuevas charlas de prevención de accidentes domésticos junto a la “Red de murgas”

En cuanto a los asistentes a la charla, Florencia Fiori, de la murga “Los tachitos”, dijo: “Este es el cuarto año que se está haciendo la charla en el Club San Martín, así que muy contentos porque este tipo de charlas fomentan la prevención, y gracias a esto en el barrio se mantienen informados. Es una llegada que tiene el Municipio con los vecinos. En este caso, es para advertir sobre tipos de calefacciones y tratar de utilizar el que sea más seguro, y que quien los use pueda tener los cuidados necesarios para prevenir accidentes”.

Y Gabriel Tato, director general de Políticas Ambientales, explicó: “‘Invierno seguro’ es un programa que lleva adelante hace muchos años el Municipio de San Fernando con la ‘Red de murgas’, y tiene como objetivo hablar, charlar y capacitar a distintos efectores, especialmente a los que participan de las murgas para que esto se replique en los barrios, sobre los problemas con los que nos encontramos en las épocas de bajas temperaturas, especialmente con el peligro del monóxido de carbono generado por combustión incompleta o métodos no permitidos para calefaccionar”.

“Todas las murgas sanfernandinas están muy comprometidas, no sólo con las 3 noches de febrero del Carnaval, sino durante todo el año, realizando un trabajo social y cultural en los distintos barrios. Mediante estas charlas, el objetivo es que todos los vecinos estén al tanto y así poder disminuir los accidentes domésticos sobre todo en invierno con la calefacción y los cables eléctricos. Son muy productivas las charlas para que los vecinos de San Fernando nos cuidemos entre todos”, concluyó.