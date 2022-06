Fuerte crítica del concejal Salvaggio a la política de adicciones de la Provincia

Por otra parte, el concejal aprovechó la cercanía con el Día de la Bandera para realizarle un homenaje a Manuel Belgrano. Tras un repaso sobre la biografía del prócer nacional, Salvaggio destacó que “no debieran nacer los hombres que no tengan una causa” y que el creador del símbolo patrio “dio su vida por una causa”.

Asimismo, ratificó que “el consumo de las drogas light no existe, porque son la puerta de entrada a otras más importantes, y es un elemento de dominación”. “Esto no es casual, la quieren hacer ver como un derecho y es un flagelo que sojuzga y esclaviza”, aseguró.

En este sentido, Salvaggio sostuvo que “en los lugares donde se legalizó la marihuana creció exponencialmente la tasa de homicidios relacionadas con la adicción”. “El Estado no puede ser testigo silencioso e inoperante, debe interactuar rápido y eficazmente”, manifestó.