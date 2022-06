La Municipalidad de Escobar entregó 72 netbooks a la Escuela Secundaria 33 de Matheu

La entrega se llevó adelante en el marco del Programa Nacional Juana Manso, que abarca no solo la conectividad y el equipamiento en colegios primarios y secundarios, sino también la capacitación al personal docente en la materia “Tecnologías de la información y la comunicación”, bibliotecas digitales para los alumnos y alumnas, y conexión dentro de los establecimientos.

This site is protected by wp-copyrightpro.com