Karina Menéndez firmó la adhesión al Programa Nacional de Descontaminación y Compactación

El responsable del Programa Nacional de Descontaminación y Compactación, por su parte, subrayó: “Nos dijeron que trabajemos para la gente en función de cómo mejorar la cuestión del medio ambiente. Esto tiene que ver con beneficiar a alguien que trabaja mucho por la sociedad que son las organizaciones no gubernamentales”.

Al respecto, la intendenta remarcó: “Esto me parece que es un punto súper importante. Tenemos un montón de depósitos con autos abandonados y motos que fueron secuestradas que jamás vinieron a reclamar”. A su vez, indicó que “nosotros no solo ayudaremos al medio ambiente, sino a asociaciones que tengan todo al día y que puedan llegar a cada uno de nuestros vecinos y vecinas”.

El programa tiene por objetivo que los vehículos abandonados, secuestrados por seguridad nacional o que estén en malas condiciones tengan un mejor final para el cuidado del medio ambiente y que no se sigan acumulando en los depósitos ya que genera una problemática social y ambiental.