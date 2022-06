Siguen adelante los trabajos de pavimentación y mejoramiento de la infraestructura urbana en Escobar

En Belén de Escobar, se trabaja en los últimos detalles de la construcción del paso bajo nivel vehicular y peatonal Pablo Podestá, que generará una nueva conexión interurbana, mejorando la comunicación entre los distintos barrios. Los trabajos realizados, en articulación con el Ministerio de Transporte de la Nación, ya superaron el 90% del total de la obra. Actualmente, se construyen las veredas, se colocan las barandas y protecciones y se realiza la pavimentación de la avenida Güemes, ex Ruta 9.

This site is protected by wp-copyrightpro.com