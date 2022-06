El possismo propone reordenar la cantidad de legisladores por sección electoral como lo establece la Constitución

Si bien la cantidad de legisladores sigue siendo la misma -92 diputados y 46 senadores- el proyecto busca reordenar la distribución de acuerdo a lo establecido por la Constitución, que señala que la representatividad debe ser proporcional a la cantidad de población. “Si nos guiamos por la Constitución, como debe ser, la actual composición ha quedado obsoleta porque la representación de los habitantes no es equitativa a la cantidad de vecinos que tiene cada sección electoral”, afirmó Carusso.

La Carta Magna señala que los representantes legislativos por sección electoral se deben calcular de acuerdo a los datos demográficos del Censo, pero no han sido actualizados en décadas. También se plantea modificar la composición de la Sección Capital y que los candidatos legislativos tengan domicilio en la sección que representan.