Juan Andreotti agasajó a los periodistas de la zona norte en su día

El jefe comunal sanfernandino, junto a funcionarios municipales y concejales, se reunió con los periodistas de los medios de comunicación de la región, en reconocimiento al valioso servicio que prestan al difundir noticias. “Su tarea es muy importante para los municipios y para los sanfernandinos, los agasajamos por el trabajo que hacen día a día para que nuestros vecinos estén informados”, destacó el jefe comunal.

Cada 7 de junio se celebra en la Argentina el Día del Periodista, que conmemora la fundación del primer periódico nacional “La gazeta de Buenos Ayres” y evoca a la prensa gráfica, radio, televisión, medios digitales y demás formas profesionales de trabajar con la información. Por ello, el Municipio de San Fernando agasajó con un almuerzo a los comunicadores que se desempeñan fundamentalmente en la región norte.

El intendente Juan Andreotti, junto a secretarios de distintas áreas, funcionarios municipales y concejales locales, participaron del encuentro, que se realizó en las instalaciones del Polideportivo 3.

Juan Andreotti expresó: “Alegría por poder encontrarnos para charlar, para compartir, para reflexionar. También para agradecer el trabajo que hacen los medios regionales, que es de importancia para que las vecinas y vecinos conozcan, sepan en qué se invierten sus recursos, todo su esfuerzo, y de qué servicios disponen para poder utilizarlos. La tarea que realizan es muy importante para los municipios y para los sanfernandinos, por eso los agasajamos como reconocimiento por el trabajo que hacen día a día para que nuestros vecinos estén informados”.

En cuanto a los agasajados, Juan Alpuin, de “Canal ecológico”, expresó: “Es un clásico juntarnos para el Día del Periodista. Estuvimos dos años ausentes en los que no pudimos compartir. Es un reencuentro con tantos colegas y amigos. Los medios locales no son multimedios, sino muy sencillos, trabajamos a pulmón pero siempre para la gente, que eso es lo bueno, salir a la calle y que la gente te reconozca. San Fernando es un ejemplo de cómo se debe gobernar. Y nosotros seguimos en el canal y en la radio trabajando como siempre, ya llevamos 34 años”.

Miguel Armaleo, del periódico “Lo nuestro”, agregó: “Es una reflexión no sólo para el periodismo sino para la sociedad en conjunto. Hablar de periodismo significa hablar del sostén de la democracia, la búsqueda de la verdad, la ética, el valor de la palabra, que muchas veces está devaluada y en el periodismo más todavía, porque algunas y algunos colegas la menoscaban, la degradan y no le dan potencia. El periodismo tiene que tener ese compromiso en busca de la ética y de la verdad cada vez mayor, porque no es una situación sencilla no sólo a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Hay muchas presiones, la voracidad de unos pocos es terrible sobre las mayorías, y creo que el periodismo debe cumplir esa función, recuperar el valor de la palabra y de la ética, y trabajar conjuntamente con la sociedad, estar vinculado y tener contacto directo y diario”.

Laura Oliva, del portal “Gazeta norte” y el programa radial “Volviendo al norte”, agregó: “El Día del Periodista siempre nos recuerda el compromiso que tenemos con la profesión que elegimos y nos acerca a nuestra comunidad y nos hace sentir que somos parte activa y ternemos responsabilidad. Por eso nuestro compromiso es ejercer esta profesión con ética escuchando las reales necesidades de la gente, ser el nexo y si podemos acercar alguna solución, que es la satisfacción completa de ser periodista”. “Los periodistas de la zona nos conocemos hace muchísimo tiempo y hemos podido ver como evolucionó San Fernando que responde a las demandas de la gente y a las consultas de los periodistas, y eso es gratificante”, concluyó.