Julio Zamora participó del 29 aniversario de la Agrupación 4 de Junio

Por otro lado, Carlos Figueroa, presidente de la Agrupación 4 de Junio, mencionó: “Hoy recibimos a Julio Zamora no solo como intendente sino también como un compañero y vecino, que siempre está presente en nuestros aniversarios. Nos llena de satisfacción compartir esta fecha tan importante y especial para nosotros porque es partidaria, y todos los que concurrimos acá somos pertenecientes al Partido Justicialista de Tigre”.

“La Agrupación 4 de Junio es un espacio en el cual yo participé desde muy joven y donde inicié una carrera política que continúa gracias al pueblo de Tigre, que me eligió para conducir el Municipio. La historia de esta organización marca el valor de la política para solucionar los problemas de la gente, por eso hoy estamos trabajando en esta gestión para el bien común de los vecinos y vecinas”, destacó el jefe comunal.