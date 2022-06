Fernández: “La oportunidad que tiene la Argentina está en la capacidad de poder crecer todos, no algunos”

En términos económicos, el presidente explicó: “Venimos cumpliendo con el aumento de la producción, venimos cumpliendo con el aumento del trabajo formal, pero nos está costando mucho terminar con la desigualdad, porque la desigualdad fue dada por esos años en donde unos pocos ganaban y muchos perdían. Años en donde la especulación financiera hizo millonarios a muchos, pero se llevó puestas 27 mil pymes. Por lo tanto, debemos trabajar en eso, en un contexto inflacionario que se potencia por una guerra que se ha desatado en el norte y no advierte el daño que está causando al sur”.

“Ambos obstáculos logramos sortearlos. En el primero de los casos, inclusive logramos sortearlo garantizando que los argentinos, al cabo de 10z años, ahorren 38 mil millones de dólares. Con el Fondo Monetario ganamos tiempo y bueno, durante los próximos cuatro años no tendremos que afrontar ninguna de las obligaciones que el gobierno anterior había contraído”, aseguró el mandatario, y reflexionó: “Piensen ustedes solamente. En este año, con una guerra desatada en el mundo, que ha complicado los precios de la energía y que ha puesto en crisis el sistema alimentario mundial, piensen que en este año Argentina debía pagar 19 mil millones de dólares”.

Durante su mensaje, el presidente saludó a todos los empresarios participantes en el aniversario de la Asociación, y destacó sobre la situación a nivel nacional: “Argentina ha pasado en los últimos tiempos momentos difíciles. Algunos provocados por las políticas económicas del gobierno que nos precedió. Otros provocados por la humanidad que se vio afectada por una pandemia que lastimó indudablemente no solamente la tranquilidad de hombres y mujeres que habitan este planeta, sino también las economías del mundo”.

El presidente Alberto Fernández participó esta mañana, a través de un mensaje grabado, de la apertura de la cumbre por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina que se celebró en el hotel Sheraton, del barrio porteño de Retiro, donde afirmó: “Esta es una oportunidad que tiene la Argentina, no es la oportunidad de un productor o un empresario” y “está en la capacidad que tengamos como sociedad de poder crecer todos, no algunos”.

Fernández: “La oportunidad que tiene la Argentina está en la capacidad de poder crecer todos, no algunos”