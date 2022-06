Se suicidó un femicida en una comisaría de San Miguel

El femicida había sido detenido días atrás luego de asesinar a golpes y cuchillazos a su ex mujer en el patio de su casa de Rodríguez Peña y Defensa, en barrio Mitre. Al momento de su detención, el asesino se había provocado heridas presuntamente con el fin de suicidarse, indicaron fuentes, acción que habría podido efectuar en la noche de ayer en la comisaría de barrio Sarmiento.

Médicos de una ambulancia del SAME sanmiguelino constataron óbito en la dependencia policial de la calle Juan Irigoin 4490, mientras se espera la autopsia al cuerpo del criminal.

