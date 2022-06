Ghi y Katopodis inauguraron el nuevo Espacio Cultural y Comunitario Paracone

El domingo se vistió de tradición y folklore con la actuación de Ferni de Gyldenfeldt, primera cantante trans no binaria, finalista del último Festival Pre Cosquín.

Se trata de un espacio verde donde estaba ubicada la ex Quinta Paracone, con una antigua casona de gran valor histórico que el gobierno local recuperó y transformó en un nuevo espacio cultural y comunitario. La medida responde a una demanda histórica de la comunidad y jerarquiza el entorno urbano.

El Municipio de Morón abrió las puertas del nuevo Espacio Cultural y Comunitario Paracone con la presencia del intendente Lucas Ghi; el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; y el titular de ACUMAR y ex intendente, Martín Sabbatella. La apertura contó con un fin de semana repleto de actividades recreativas, artísticas y culturales gratuitas de la que participaron cientos de vecinos y vecinas.