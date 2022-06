El gobierno presentó el proyecto de Ley de Renta Inesperada

“Estamos haciendo algo que el mundo hizo antes y que el mundo hizo ahora. Siento que tenemos la obligación de dar este debate y el Congreso tiene la obligación de acompañar y de sacar esta ley. No es una obligación del Frente de todos, es una obligación de todos los disputados y todos los senadores”.

En este marco agregó que “lo que queremos es generar un enorme debate sobre cómo queremos vivir en la Argentina, porque una sociedad es una sociedad en donde todos ganan, cuando algunos ganan mucho y otros se empobreces, eso no es una sociedad, se parece más a una estafa, y no hemos venido acá para convalidar estafas”.

“Esta guerra nos somete a dos realidades, a que millones de seres humanos entren en riesgo y a que muy poquitos ganen muchísimo con los efectos de esta guerra. Y esa es la inmoralidad, es la indecencia que desde el Estado no se puede permitir”, afirmó el mandatario.