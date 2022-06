San Fernando rindió otro homenaje a sus Bomberos, que presentaron nuevas autobombas

En una jornada muy emotiva de la que participaron autoridades municipales y vecinos, los Bomberos celebraron su día nacional con una misa y un desfile de autobombas, escaleras, móviles de apoyo e Infantería por la calle Constitución hasta su cuartel histórico. Fueron bendecidas 3 unidades que incorporaron a su flota y una embarcación adquirida con ayuda del Municipio.

Con la presencia de autoridades municipales, y en adhesión al Día Nacional del Bombero Voluntario, los Bomberos de San Fernando participaron de una misa en la parroquia Nuestra Señora de Aránzazu. Luego, el párroco bendijo 3 autobombas y una lancha para extinción de incendios en el Delta adquirida en 2021 con aportes del Municipio, para culminar con un desfile de autobombas, escaleras y móviles de apoyo que recorrieron la calle Constitución hasta su cuartel histórico haciendo sonar sus sirenas.

El secretario de Protección Ciudadana, Néstor Pisetta, estuvo presente y dijo: “Hoy es un día especial, conmemorativo de los Bomberos Voluntarios, y nosotros desde San Fernando los acompañamos como todos los años y agradecemos el trabajo diario que hacen. Estamos siempre junto a ellos en todo. Como siempre, en nombre de todo el Municipio, les agradecemos y damos fuerzas para que sigan ayudando como lo hacen”.

Fernando Albanesi, jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Fernando, destacó: “Tuvimos la posibilidad de hacer bendecir tres unidades autobombas que traen recurso hídrico a la ciudad de San Fernando por la eventualidad de incendios de industrias, y principalmente pudimos bendecir nuestra nueva lancha para incendios en las islas del Delta, compra que se hizo en 2021 junto al Municipio que la gestionó. El Municipio colabora permanentemente con nosotros con las tasas que pagan los vecinos, con la gestión del Intendente; esto es un equipo de trabajo”.

En tanto, el párroco de Nuestra Señora de Aránzazu, el padre Jorge Luis Lagazio, agregó: “Hoy también recordamos a las personas, la gente de la Comisión y los Bomberos que han dado su vida. Lo que significa pedirle a Dios que nos bendiga es que nos haga hacer el bien, y el Bombero hace el bien cuando hay un siniestro, incendio u otro problema en la comunidad. Me parece lindo que estemos acá en la calle, que hayamos compartido la eucaristía en acción de gracias por los Bomberos, por los fallecidos para que estén en el cielo, y por las nuevas generaciones. Me encantó ver gente grande, gente joven y el cuerpo femenino que antes no teníamos. Es una alegría, y el pueblo de San Fernando lo vive así”.