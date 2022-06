Escobar vivió un fin de semana plagado de actividades y se sigue consolidando como faro cultural de la región

En tanto, del viernes al domingo en el festival “Jazz Escobar” se presentaron Javier Malosetti y La Colonia, Mariano Otero Orquesta, Yamile Burich Ladies Jazz y el quinteto de Luis Nacht, entre otras grandes bandas y artistas. El importante evento musical abierto a la comunidad se realizó con entradas totalmente gratuitas a beneficio del programa municipal de fortalecimiento alimentario Escobar Hambre Cero y se recaudaron 900 kilos de alimentos no perecederos.

