San Fernando estuvo presente en el primer Congreso sobre Autismo y Políticas Públicas para la Inclusión

Además, agregó: “Es importante tomar el tema no solo desde lo clínico, sino también desde lo educativo, que es el aporte fundamental que nos traemos para trabajar desde nuestra Secretaria, para mejorar la calidad de vida con la persona, la familia y los ritmos que cada persona tiene. Generar los espacios sociales, sensibilizar y buscar una sociedad mucho más inclusiva”.

Al respecto, la subsecretaria de Educación e Integración Social de ese distrito, Mariana Miola, expresó: “Nos llevamos cuestiones para revertir y/o afianzar en el trabajo que venimos haciendo las diferentes instituciones. Entre ellas la calidad de vida de las personas que tienen autismo, desde la detección hasta la vida adulta. También cuando en muchos casos los familiares se dan por vencidos ante la dificultad de dar con un diagnóstico preciso o ante la imposibilidad de revertir la situación sobre qué hacer en la adultez de cada persona y su autonomía”. Destacó además que “el desafío es focalizar en las habilidades”. “Además, está siempre presente la importancia de generar espacios de encuentros con otros padres, el saber que no están solos, y tener la seguridad de que cuando los familiares ya no estén la persona con autismo cuente con la autonomía necesaria”, remarcó.