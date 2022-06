Un policía porteño baleó a un delincuente que intentó robarle a una jubilada en Merlo

Si bien el fiscal no tomó temperamento judicial hacia el policía, la investigación continúa para establecer si se trató de una legítima defensa o el efectivo se accedió en su accionar.

“El disparo ingresó por el pómulo y salió por detrás de la oreja. Hasta el momento no fue intervenido, solo le afectó el maxilar. Se encuentra fuera de peligro”, aseguró un investigador. En tanto, al asaltante se le incautó un arma con la que, según la víctima, llegó a apuntarla para amenazarla.