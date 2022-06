Ituzaingó: Se llevó a cabo la séptima edición de la jornada intercolegial “RencontrArte”

En el distrito, en el año 2015, el Honorable Concejo Deliberante declaró el 3 de junio como Día Local por la No Violencia en los Noviazgos, a raíz de las movilizaciones feministas que tuvieron lugar en todo el territorio argentino para reclamar Justicia por el Femicidio de Chiara Páez, que fue el punto de inflexión para el primer #NiUnaMenos.

