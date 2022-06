El Municipio llevó adelante la primera mesa de diálogo interreligioso de Tigre

Durante el encuentro, los líderes plantearon sus perspectivas sobre la paz y la tolerancia. Los referentes que participaron de la reunión fueron el fundador del Ministerio Internacional Majestad, Luis Nievas; el sacerdote de Ifá, religión ancestral Yoruba, Fabián Saldaña; el párroco de la parroquia Inmaculada Concepción de Tigre, José Luis Quijano; el presidente de la comunidad judía Or Benamer, Alfredo Daniel Habib; el pastor de la iglesia luterana El Redentor, Jeremías Meyer; y el presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Juan Ignacio Callero.

