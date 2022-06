Ángela Leiva brindará un show gratuito este domingo por el aniversario de Maquinista Savio

Durante el fin de semana, también se desarrollarán las habituales actividades culturales que organiza la Municipalidad y que comienzan a partir de hoy, a las 15 horas, en el Teatro Seminari -Mitre 455, Belén de Escobar- donde se llevará adelante la primera edición del festival “Jazz en Escobar”. El mismo se podrá disfrutar hasta el 5 de junio con entrada gratuita a cambio de un alimento no perecedero para el programa Escobar Hambre Cero.

This site is protected by wp-copyrightpro.com