Malena Galmarini y Eduardo Hecker firmaron un convenio para que más vecinos se puedan conectar a las redes de agua y cloaca de AySA

El programa ConectarT tiene como objetivo promover la expansión del sistema de provisión de agua potable y desagües cloacales a 250.000 hogares vulnerables, que representan 1 millón de personas, que aún no se han conectado a las redes ya disponibles de agua potable y saneamiento cloacal, brindando diferentes herramientas de financiación total o parcialmente y de incentivo para la adecuada vinculación.

Tras la reunión, Malena Galmarini señaló: “Muy contenta porque por fin logramos firmar esta primera etapa del Programa ConectarT que apunta a que, mientras el Estado Nacional con el Ministerio de Obras Públicas y la empresa, llevan el agua y cloacas a través de los caños y las redes, nuestras vecinas y vecinos puedan contar con la facilidad para ingresar el servicio a su casa. Cuando se hace la red muchas veces no tienen el dinero suficiente para hacer el ingreso desde la línea municipal hasta el interior de su vivienda, por lo tanto, estamos trabajando desde hace un tiempo, con el Banco Nación en este caso, para que puedan darle crédito a las usuarias y usuarios del banco y de AySA y porque no, del ENHOSA”

La Presidenta de AySA, Malena Galmarini recibió a su par del Banco Nación Argentina (BNA), Eduardo Hecker para celebrar la firma del convenio que permite concretar la primera etapa del programa ConectarT. Por medio de este convenio, el BNA otorgará créditos con tasas accesibles para que las vecinas y vecinos que aun no se han podido conectar a las redes de agua y cloaca que pasan frente a sus domicilios puedan financiar las obras y materiales necesarios para poder acceder a los servicios.