ANSES paga un bono extra de hasta 3300 pesos: Quiénes pueden acceder y cómo registrarse

Luego podrán Verificar que sus aportes estén registrados, y si no, reunir la documentación que pruebe los períodos trabajados: certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social, Declaración Jurada que acredite los servicios.

Deberán acceder con Cuil y una clave fiscal que sirve para realizar consultas o gestiones. Quienes no la tengan pueden generarla de manera online a través del siguiente enlace .

Pago extra para pensiones no contributivas