Alberto Fernández: “La economía social es un fenómeno que ha llegado para quedarse”

“En su administración, a la que tanto interpelan, se produjeron 12 millones más de hectáreas de rendimiento en la Argentina” explicó el titular de la cartera agropecuaria. “Los negocios del sector nunca alcanzaron los niveles tan grandes que se han alcanzado hoy”, remarcó. “Por esta razón, me parece absolutamente justo este decreto de reparación histórica a la agricultura familiar”, concluyó Domínguez.

Por su parte, Julián Domínguez contó que “lo primero que me pidió el presidente fue por la agricultura familiar”. “Me dijo esto es un compromiso personal mío”, agregó.