Julio Zamora presentó un equipo de última generación para cirugías de alta complejidad en el Hospital Oftalmológico

“Las enfermedades de la retina son graves y hay poca asistencia en ese tipo de cirugías. Quien no se lo trate seguramente puede perder la visión del ojo, pero con este equipo hay grandes posibilidades de darle batalla. Incluso a aquellos pacientes que tienen una mala evolución visual se los puede ayudar a que la enfermedad avance lo menos posible e inclusive en muchos casos se les puede resolver su problema”, expresó el director del Hospital Oftalmológico, Carlos Assad.

